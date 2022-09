Superbike | Francia | tra Rea e Toprak in gara 1 gode Bautista

(Di sabato 10 settembre 2022) Dopo una Superpole da infarto, laci regala la1 che nessuno insi aspetta. Jonathan Rea eRazgatlioglu sbagliano e finiscono a terra. Si rialzano ma la vittoria è andata…nelle mani di Alvaro! Lo spagnolo ringrazia e allunga in campionato. Splendono le stelle di Scott Redding e di Axel Bassani, entrambi a podio.: in Superpole pari e patta tra Rea e: cosa succede in1? Rea non parte benissimo dalla pole e viene sfilato da Razgatlioglu e da un Redding in grande forma. Il nordirlandese è alla riscossa, ma al secondo giro avviene il fattaccio. All’ultima chicane, la Complexe du Lycee, Johnny perde ...

OA_Sport : #SUPERBIKE Alvaro Bautista rafforza la propria leadership con il sigillo di gara-1 a Magny-Cours, bravissimo Bassan… - F1ingenerale_ : Superbike | GP Francia – Sintesi Gara 1: Rea e Razgatlioglu cadono, Bautista ne approfitta e vince - zazoomblog : LIVE Superbike GP Francia 2022 in DIRETTA: tra poco gara-1 - #Superbike #Francia #DIRETTA: #gara-1 - periodicodaily : Superbike Francia Superpole: pari e patta tra Rea e Toprak #superbike #francia @RiccardoTrullo - zazoomblog : Superbike Francia: in Superpole pari e patta tra Rea e Toprak - #Superbike #Francia: #Superpole #patta -

CLASSIFICA GARA - 1 GP20221 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1'37.999 1'36.715 294 297 2 45 REDDING Scott BMW M1000RR 4.079 +4.079 1'38.532 1'37.170 293 296 3 47 ...... Toprak Razgatlioglu vince gara - 2! STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SBK, GP2022 Lain diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma ...Alvaro Bautista conquista la vittoria nella Gara 1 del GP di Francia della Superbike e sfrutta alla perfezione il... Superbike Francia Gara 1 ...Identico crono per Rea e Razgatlioglu, ma l’inglese si impone per aver fatto segnare un tempo migliore del turco in precedenza. Redding è terzo e precede Bautista e Gerloff. Settimo Rinaldi davanti a ...