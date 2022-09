Studente bocciato, genitori ricorrono per mancata attivazione recuperi e relazione scuola-famiglia. Tar, non sono elementi determinanti. Sentenza (Di sabato 10 settembre 2022) Una Studentessa proveniva da altro istituto scolastico e tale fatto aveva determinato nella stessa problemi di adattamento alla nuova realtà scolastica. Inoltre l’allieva avrebbe avuto molta difficoltà a entrare in sintonia con i professori, il tutto complicato dalla didattica a distanza dettata dalla pandemia da Covid. Al termine dell’anno di profitto sono, quindi, risultate con votazione insufficiente cinque discipline ed il Consiglio di classe ha ritenuto che l’alunna non fosse in grado di affrontare la classe quarta, che non vi fosse la possibilità di recupero delle lacune registrate, deliberando all’unanimità la non ammissione alla classe successiva. Si pronuncia il TAR Lombardia del 16 luglio 2022 con Sentenza N. 01691/2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 settembre 2022) Unassa proveniva da altro istituto scolastico e tale fatto aveva determinato nella stessa problemi di adattamento alla nuova realtà scolastica. Inoltre l’allieva avrebbe avuto molta difficoltà a entrare in sintonia con i professori, il tutto complicato dalla didattica a distanza dettata dalla pandemia da Covid. Al termine dell’anno di profitto, quindi, risultate con votazione insufficiente cinque discipline ed il Consiglio di classe ha ritenuto che l’alunna non fosse in grado di affrontare la classe quarta, che non vi fosse la possibilità di recupero delle lacune registrate, deliberando all’unanimità la non ammissione alla classe successiva. Si pronuncia il TAR Lombardia del 16 luglio 2022 conN. 01691/2022. L'articolo .

lacittanews : Di redazione Il Tar della Valle d’Aosta ha sospeso la bocciatura di un alunno di prima media decisa… - carenuolcher : @carovana12 Famosa per questa perla che porterebbe uno studente della Facoltà di Economia dell’Unipegaso ad essere… - albertocallerio : @ArturoRoswell @ItaliaViva @elenabonetti Sei stato suo studente e ti ha bocciato? Nel caso capirei. - bosshard_mark : @EsteriLega Io non vedo nulla di vergognoso nel fatto che uno studente di liceo scientifico che non riesce a capire… - Telenord : Genova, studente bocciato a scuola fa ricorso al Tar: la sentenza non prima di ottobre -