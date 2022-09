Spezia, Gotti: “Oggi vorrei vedere una cosa contro il Napoli” (Di sabato 10 settembre 2022) Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato prima del calcio d’inizio di Napoli-Spezia, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Gotti (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) “Oggi cambiamo qualcosa? Non è una questione di sistema di gioco, è una questione di compiti e funzioni che i ragazzi devono mettere in pratica in campo. Non cambiando tanto come formazione, cerchiamo di utilizzare qualche accorgimento che ci possa aiutare Oggi”. “Il Napoli fa il suo campionato, lo Spezia deve fare lo stesso. vorrei vedere un altro passo in avanti, un miglioramento dal punto di vista delle idee ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 settembre 2022) Luca, allenatore dello, ha parlato prima del calcio d’inizio di, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) “cambiamo qual? Non è una questione di sistema di gioco, è una questione di compiti e funzioni che i ragazzi devono mettere in pratica in campo. Non cambiando tanto come formazione, cerchiamo di utilizzare qualche accorgimento che ci possa aiutare”. “Ilfa il suo campionato, lodeve fare lo stesso.un altro passo in avanti, un miglioramento dal punto di vista delle idee ...

