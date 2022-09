Spezia, Gotti: «Con il Napoli cambiamo qualcosa. Serve qualità» (Di sabato 10 settembre 2022) Il tecnico dello Spezia Luca Gotti ha presentato la gara con il Napoli a DAZN: le sue parole nel pre gara PRE GARA – «E’ una questione di compiti e funzioni, pur non cambiando tanto come formazione cerchiamo di utilizzare qualche accorgimento che ci possa aiutare almeno sulla carta. Il Napoli fa il suo campionato e noi altrettanto, quello che vorrei vedere è un miglioramento in entrambe le fasi, vorrei che riuscissimo ad utilizzare le nostre qualità e parlo farlo Serve qualità. Ampadu? Senza caricarlo di troppe responsabilità, la sua stagione per ora è fatta solo di amichevoli e ci sarà l’impatto con il campionato, lo conosco bene ed è un ottimo giocatore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Il tecnico delloLucaha presentato la gara con ila DAZN: le sue parole nel pre gara PRE GARA – «E’ una questione di compiti e funzioni, pur non cambiando tanto come formazione cerchiamo di utilizzare qualche accorgimento che ci possa aiutare almeno sulla carta. Ilfa il suo campionato e noi altrettanto, quello che vorrei vedere è un miglioramento in entrambe le fasi, vorrei che riuscissimo ad utilizzare le nostree parlo farlo. Ampadu? Senza caricarlo di troppe responsabilità, la sua stagione per ora è fatta solo di amichevoli e ci sarà l’impatto con il campionato, lo conosco bene ed è un ottimo giocatore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

