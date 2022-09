Spalletti-Auriemma botta e risposta in sala stampa: “È da un anno e mezzo che parla di me…” VIDEO (Di sabato 10 settembre 2022) Luciano Spalletti e Raffaele Auriemma protagonisti di un botta e risposta nel corso della conferenza stampa tenuta dal tecnico. Raffele Auriemma e Luciano Spalletti hanno dato vita ad un vivacissimo botta e risposta durante la conferenza stampa tenuta dal tecnico dopo Napoli-Spezia: “Finalmente ho il piacere di vederla, ha esordito Spalletti alla vista di Auriemma, lei dice tante cose su di me. Quando ho litigato con lo spogliatoio? Non è vero? La prossima volta le porto l’audio, mi risponde? Quando avrei litigato con lo spogliatoio e stavo sulle scatole a tutti i giocatori? È da un anno e mezzo che lei parla di me e ... Leggi su napolipiu (Di sabato 10 settembre 2022) Lucianoe Raffaeleprotagonisti di unnel corso della conferenzatenuta dal tecnico. Raffelee Lucianodato vita ad un vivacissimodurante la conferenzatenuta dal tecnico dopo Napoli-Spezia: “Finalmente ho il piacere di vederla, ha esorditoalla vista di, lei dice tante cose su di me. Quando ho litigato con lo spogliatoio? Non è vero? La prossima volta le porto l’audio, mi risponde? Quando avrei litigato con lo spogliatoio e stavo sulle scatole a tutti i giocatori? È da unche leidi me e ...

