Sosa: “Prima volta sulla Circumvesuviana è salito l’inferno. Ora a vedere il Napoli” – Foto (Di sabato 10 settembre 2022) Roberto Carlos Sosa ha postato sui social una simpatica Fotografica mentre era a bordo delle Circumvesuviana di Napoli. L’ex attaccante del Napoli molto legato ai colori azzurri ma anche alla città partenopea ha scritto: “Prima volta sulla Circumvesuviana, a Porta Nolana, alla stazione Garibaldi è salito l’inferno e alla stazione Gianturco ho pensato di chiamare il taxi, adesso torno a Napoli per vedere la partita“. La Foto postata da Carlos Sosa sui social. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di sabato 10 settembre 2022) Roberto Carlosha postato sui social una simpaticagrafica mentre era a bordo delledi. L’ex attaccante delmolto legato ai colori azzurri ma anche alla città partenopea ha scritto: “, a Porta Nolana, alla stazione Garibaldi èe alla stazione Gianturco ho pensato di chiamare il taxi, adesso torno aperla partita“. Lapostata da Carlossui social. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

napolipiucom : Sosa: 'Prima volta sulla Circumvesuviana è salito l'inferno. Ora a vedere il Napoli' - Foto #napoli #sosa… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Salta la prima panchina. Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Per Miha si chiude così un'esperienza c… - medicojunghiano : RT @FrancoScarsell2: Salta la prima panchina. Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Per Miha si chiude così un'esperienza c… - FrancoScarsell2 : Salta la prima panchina. Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Per Miha si chiude così un'esperienz… -