"Sono la peggiore". La vip fuori di sé, accoltella il fidanzato e lo annuncia sui social: arrestata (Di sabato 10 settembre 2022) Michelle Melody è una nota tiktoker da quasi 1 milioni di follower. Ha 20 anni ed è stata arrestata: ha provato a uccidere il suo compagno adolescente dopo averlo più volte accoltellato. La giovane star del web, subito dopo l'aggressione si sarebbe vantata del suo gesto sui social scrivendo: "Mi ha chiesto se Sono cattiva, ho risposto che Sono la peggiore". L'arresto di Michelle Melody, che vanta 953.100 follower su TikTok e 188.000 su Instagram, è stato confermato dalla procura di Thurgau, in Svizzera. I media locali hanno riferito il 7 settembre che la 20enne era stata trattenuta in custodia per aver ferito gravemente il suo ragazzo di 19 anni circa una settimana prima. Pare che la giovane si sia scagliata contro il fidanzato di appena 19 anni con un coltello, ...

