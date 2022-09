(Di sabato 10 settembre 2022) Ti dicono un “no” che ti sembra un torto, ti salta la mosca al naso e con cortesia ma granitica determinazione lavori per quasi vent’come una goccia inesorabile che scava la montagna fino a raggiungere l’obiettivo. Non da poco: un progetto che impatta sulla costruzione identitaria dell’Europa quasi più dell’Euro. Il merito va adi fama e pluripremiata, nominata dal presidente Sergio Mattarella Commendatore della Repubblica e insignita dal re Filippo VI di Spagna del prestigioso Premio Europeo Carlo V. Soprattutto,è conosciuta come “Mamma Erasmus”: se milioni di ragazzi hanno potuto viaggiare su e giù per il Vecchio Continente lo devono a lei che ha dato vita all’Erasmus, il programma di scambio internazionale per studenti che, a oggi, ha portato a vivere ...

EduHolistic : Per “Mamma Erasmus”, ciascun candidato iscritto al programma Erasmus è come un figlio. -

Sette del Corriere della Sera

... Compagnia S - legati, Fulvia Conte, Controsenso Teatro, Carol Coricelli, Laura, Francesco ... Davide Rigiani, Alessandro Robecchi, Stefano Roccio, Vanessa Roghi, Alessio Romenzi,Erica ......with Chinese characteristics The CCP's passive revolution through Confucianism in the Xi Era... On the potential of automated text analysis in research on the United Nations Edoardo& ... La signora dell’Erasmus: «Grazie agli studi all’estero sono nate un milione di famiglie europee» Sofia Corradi l'ha ideato nel 1969, la Ue lo ha varato nel 1987. Per 18 anni la pedagogista ha lavorato con pazienza e indomito entusiasmo. E ora tutti noi la ringraziamo ...Buon compleanno Andrea Porcu, Gregorio Paltrinieri... ...Marianna Madia, Raquel Welch, Enrico Beruschi, Luca Verdone, Cinzia TH Torrini, Paolo Jannacci, ...