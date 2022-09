Simona Ventura, colpo basso per lei | “Non me lo spiego!”: non se l’aspettava nessuno (Di sabato 10 settembre 2022) L’amatissima conduttrice non deve aver avuto uno dei migliori risvegli. I dati parlano chiaro, che botta per Simona Ventura Simona Ventura (Youtube)Conduttrice amatissima, Simona Ventura negli anni ha saputo inventarsi e reinventarsi. Nel corso dell’anno televisivo 2021/2022 ha condotto con Paola Perego “Citofonare Rai 2”, ogni domenica mattina. Contro ogni previsione, legata soprattutto alla fascia oraria e quotidiana in cui è stato collocato, il programma ha riscosso un buon successo ed è stato riconfermato anche per la stagione 2022/2023, che sarà arricchita dall’arrivo di Antonella Elia nel cast. Nel corso degli ultimi giorni, la conduttrice torinese è stata presa con un progetto molto amato dal pubblico italiano. Nonostante le ottime aspettative, però, qualcosa ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 settembre 2022) L’amatissima conduttrice non deve aver avuto uno dei migliori risvegli. I dati parlano chiaro, che botta per(Youtube)Conduttrice amatissima,negli anni ha saputo inventarsi e reinventarsi. Nel corso dell’anno televisivo 2021/2022 ha condotto con Paola Perego “Citofonare Rai 2”, ogni domenica mattina. Contro ogni previsione, legata soprattutto alla fascia oraria e quotidiana in cui è stato collocato, il programma ha riscosso un buon successo ed è stato riconfermato anche per la stagione 2022/2023, che sarà arricchita dall’arrivo di Antonella Elia nel cast. Nel corso degli ultimi giorni, la conduttrice torinese è stata presa con un progetto molto amato dal pubblico italiano. Nonostante le ottime aspettative, però, qualcosa ...

infoitcultura : Totti alla Partita del Cuore, la domanda imbarazzante di Simona Ventura: «Che hai fatto questa estate?», lui r - Iosonolagomma : RT @ProssimiC: Quelli che commentano in modo edgy che a loro non frega nulla della monarchia non capiscono che senza la regina Elisabetta n… - DiarioDiDario : Qui all'01.08 per dirvi che io condivido il giorno di compleanno con Simona Ventura (01 aprile) e Danilo lo condivi… - infoitcultura : Francesco Totti svela a Simona Ventura dov'era questa estate - infoitcultura : Alla Partita del Cuore Simona Ventura chiede a Totti: “Che hai fatto questa estate?” Lui imbarazzato risponde cosi -