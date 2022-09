Silvia Persico vince la quarta tappa della Vuelta! Van Vleuten ipoteca il trionfo finale davanti a Longo Borghini

(Di sabato 10 settembre 2022)ha vinto laVuelta di Spagna femminile. L’azzurra si è imposto sul traguardo in leggera salita di Segova, battendo cinque atlete con le quali si era avvantaggiata nelle ultime centinaia di metri. La portacoloriValcar Travel & Service ha fatto festa allo sprint. Si tratta del terzo successo da professionista per la lombarda, dopo i sigilli ottenuti nei mesi scorsi al GP Liberazione e al Memorial Monica Bandini. La 25enne, quest’anno già quinta al Tour de France e settima al Giro d’Italia, ha regolato l’olandese Demi Vollering, l’ottima Elisa, la belga Lotte Kopecky, la tedesca Liana e l’olandese Annemiek van. Proprio quest’ultima resta saldamente leader ...

...SD WORX FIDANZA ARIANNA TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO GUAZZINI VITTORIA FIAMME ORO/FDJ NOUVELLE LONGO BORGHINI ELISA FIAMME ORO/TREK SEGAFREDO PALADIN SORAYA CANYON SRAM RACINGVALCAR - ...... mentre le due battistrada rallentavano in vista dello sprint), regolato per il terzo posto da Balsamo su Lotte Kopecky (SD Worx), Sierra, Alexandra Manly (BikeExchange - Jayco),(...Sul pavè nel centro di Segovia, con uno sprint magistrale, Silvia Persico ha conquistato la vittoria nella quarta tappa della Ceratizit Challenge by La Vuelta. La 25enne bergamasca di Valcar Travel&Se ...Ceratizit Challenge by La Vuelta 2022 - 8th Edition - 3rd stage - Camargo - Aguilar de Campoo 96,5 km - 09/09/2022 - Grace Brown (AUS - FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) - Elise Chabbey (SUI - Canyo ...