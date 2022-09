Si propone per un lavoro da segretaria, la risposta choc dell'azienda: 'Vorresti fare la escort?'. Il racconto su TikTok (Di sabato 10 settembre 2022) Cercava un lavoro da segretaria, ma le propongono di fare la escort. Maria Landolfi, 22 anni, ha raccontato quello che le è successo 'più di una volta', inviando curriculum per trovare un impiego a ... Leggi su leggo (Di sabato 10 settembre 2022) Cercava unda, ma le propongono dila. Maria Landolfi, 22 anni, ha raccontato quello che le è successo 'più di una volta', inviando curriculum per trovare un impiego a ...

marattin : Purtroppo queste misure non sembrano sufficienti. Il M5S propone di tornare alla cessione libera (quella che ha cre… - pdnetwork : La destra propone un taglio delle tasse a vantaggio dei più ricchi. Ma lo pagano le nuove generazioni. Le nostre… - Mov5Stelle : ? RIFORMA DEL SISTEMA RADIO-TELEVISIVO Il Movimento 5 Stelle propone una riforma della Rai per garantire alla soci… - MarcoOcchiuzzo : RT @pdnetwork: La destra propone un taglio delle tasse a vantaggio dei più ricchi. Ma lo pagano le nuove generazioni. Le nostre proposte… - Leoncina1971 : RT @simone_boldrini: @matteosalvinimi su @La7tv a #LaCorsaAlVoto con il tau francescano in vista propone la #FlatTax per aumentare #disegua… -