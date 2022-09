Show off di tecnologie a Mbda Italia. Guerini in visita alla sede romana (Di sabato 10 settembre 2022) Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha visitato la sede romana di Mbda Italia, l’azienda specializzata che fa parte dell’omonimo gruppo europeo leader nella progettazione e produzione di missili e sistemi missilistici per le più svariate esigenze operative, presente anche in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Dei circa 1600 dipendenti totali di Mbda, controllata di Airbus, Bae Systems e Leonardo, ben 900 si trovano nel nostro Paese. Il sito romano, nonché sede della Direzione di Mbda Italia, ospita i laboratori di produzione del software, integrazione, simulazione “Hwil” (Hardware-in-the-loop), convalida Rf e laboratori di analisi elettromagnetica. La visita Guerini è ... Leggi su formiche (Di sabato 10 settembre 2022) Il ministro della Difesa, Lorenzo, hato ladi, l’azienda specializzata che fa parte dell’omonimo gruppo europeo leader nella progettazione e produzione di missili e sistemi missilistici per le più svariate esigenze operative, presente anche in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Dei circa 1600 dipendenti totali di, controllata di Airbus, Bae Systems e Leonardo, ben 900 si trovano nel nostro Paese. Il sito romano, nonchédella Direzione di, ospita i laboratori di produzione del software, integrazione, simulazione “Hwil” (Hardware-in-the-loop), convalida Rf e laboratori di analisi elettromagnetica. Laè ...

Manuel_Real_Off : Solo Carlo Conti può portare avanti uno show in queste condizioni ???? #TimMusicAwards - violet_hq : Se Riccardo scendesse dal piedistallo e capisse che he doesn’t have to show off so hard e potrebbe fare cose più semplici che è bravo - GuidaTVPlus : 09-09-2022 21:20 #RealTime Bake Off Italia: dolci in forno - 1^TV #Show #Intrattenimento #StaseraInTV - orbitingnamjoon : a parte gli scherzi, che scopi o meno, io penso che post-op he's really glowing e mi da molto vibe che abbia (ri)tr… - eroestanca : RT @lostlunari: Ma lo spin off percaso parlerà del talent show alle scuole medie dove Eddie e Chrissy si incontrano la prima volta? Io sare… -