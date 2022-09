Sgarbi risponde a Gassmann sulla regina: “Famoso solo per essere il figlio di …” (Di sabato 10 settembre 2022) Alessandro Gassmann è stato criticato per il suo tweet in occasione della morte della regina Elisabetta II: “È morta oggi un’anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque”. Il tweet di Alessandro Gassmann è stato criticato anche da Vittorio Sgarbi. Il tweet in questione ha immediatamente diviso gli utenti dei sociali: alcuni hanno apprezzato le parole di Gassmann, altri le hanno fortemente criticate. Avevamo già scritto di come questo dibattito fosse iniziato in realtà appena dopo l’annuncio della morte della sovrana, coinvolgendo persone che hanno detto di essere profondamente dispiaciute per la dipartita di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Alessandroè stato criticato per il suo tweet in occasione della morte dellaElisabetta II: “È morta oggi un’anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque”. Il tweet di Alessandroè stato criticato anche da Vittorio. Il tweet in questione ha immediatamente diviso gli utenti dei sociali: alcuni hanno apprezzato le parole di, altri le hanno fortemente criticate. Avevamo già scritto di come questo dibattito fosse iniziato in realtà appena dopo l’annuncio della morte della sovrana, coinvolgendo persone che hanno detto diprofondamente dispiaciute per la dipartita di ...

