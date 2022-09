Serie A Women: la Roma vince il big match con il Milan 2-0 (Di sabato 10 settembre 2022) Primo big match della seconda giornata della Serie A Women che va alla Roma. Le capitoline hanno infatti sconfitto il Milan col risultato di 2-0, grazie alle marcature di Minami e Giacinti. Sono 18 le gare senza sconfitte della Roma, mentre Milan fermo al palo, con 3 vittorie nelle ultime 3 giornata, considerando anche lo scorso campionato. Nella giornata di domani invece andrà in scena il Derby d’Italia tra Juventus ed Inter. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Primo bigdella seconda giornata dellache va alla. Le capitoline hanno infatti sconfitto ilcol risultato di 2-0, grazie alle marcature di Minami e Giacinti. Sono 18 le gare senza sconfitte della, mentrefermo al palo, con 3 vittorie nelle ultime 3 giornata, considerando anche lo scorso campionato. Nella giornata di domani invece andrà in scena il Derby d’Italia tra Juventus ed Inter. SportFace.

SampNews24 : Convocate #Sampdoria Women per il #Pomigliano: le scelte di #Cincotta - SampNews24 : #Sampdoria Women, #Tarenzi incubo del Pomigliano: numeri da urlo per il capitano - junews24com : Montemurro: «Inter squadra forte. Ecco come si sono integrate le nuove» - junews24com : Montemurro: «Inter squadra forte. Ecco come si sono integrate le nuove» - - serieApallone : Serie A Femminile, Roma - Milan: Giacinti sfida il Diavolo: La Roma Femminile, oggi alle 14.30, ospi...... leggi d… -