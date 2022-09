Serie A: il Milan ‘parerà’ Tonali fino al 2027 (Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-09 18:17:21 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: lha scommesso sulla giovinezza di Paolo Maldini e ‘Ricky’ Massara lavora. Il Milan ha chiuso la scorsa stagione a 11 stagioni senza vincere lo “scudetto” con una “spina dorsale” composta da kalulu (di 22 anni), Tonali (22), Rafa Leao (23), Theo Hernandez (24), Tomori (24)… Questa stagione ha fatto un ulteriore passo avanti, se possibile, con le aggiunte di Charles de Ketelaere, Malick Thiaw, Aster Vranckx, Sergio Dest… L’ultimo grosso colpo, anche se non ancora ufficiale, è arrivato con il rinnovo di Sandro Tonali fino al 2027. Il centrocampista, indiscusso per Stefano Pioli, raddoppia lo stipendio: inizia a guadagnare 2,5 milioni invece di 1,3 che ... Leggi su justcalcio (Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-09 18:17:21 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: lha scommesso sulla giovinezza di Paolo Maldini e ‘Ricky’ Massara lavora. Ilha chiuso la scorsa stagione a 11 stagioni senza vincere lo “scudetto” con una “spina dorsale” composta da kalulu (di 22 anni),(22), Rafa Leao (23), Theo Hernandez (24), Tomori (24)… Questa stagione ha fatto un ulteriore passo avanti, se possibile, con le aggiunte di Charles de Ketelaere, Malick Thiaw, Aster Vranckx, Sergio Dest… L’ultimo grosso colpo, anche se non ancora ufficiale, è arrivato con il rinnovo di Sandroal. Il centrocampista, indiscusso per Stefano Pioli, raddoppia lo stipendio: inizia a guadagnare 2,5 milioni invece di 1,3 che ...

