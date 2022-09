Scuole al via, da Bassetti altolà a Speranza”: basta restrizioni, oggi il Covid è come un’influenza (Di sabato 10 settembre 2022) Bassetti non molla la presa e nell’augurare un buon inizio di anno scolastico ai ragazzi, ribadisce la sua ferma contrarietà a interventi restrittivi di cui non intravede la necessità, pur ribadendo comunque, al tempo stesso, la sua preoccupazione per un autunno che potrebbe coglierci impreparati. Solo qualche giorno fa, non a caso, a riguardo ha dichiarato: «La sensazione è che non c’è un piano preciso del ministero della Salute per la nuova campagna vaccinale anti-Covid. Che arriva nel momento peggiore: con la corsa al voto del 25 settembre e un ministro della Salute che sta finendo il suo mandato. Si parla solo di elezioni e zero di campagna vaccinale. Ci vorrebbe un ministro che detti l’agenda, ma non c’è». L’augurio di Bassetti agli studenti Ma questi non sono ancora i giorni per preoccuparsi, anzi. «Lunedì i ragazzi torneranno a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 settembre 2022)non molla la presa e nell’augurare un buon inizio di anno scolastico ai ragazzi, ribadisce la sua ferma contrarietà a interventi restrittivi di cui non intravede la necessità, pur ribadendo comunque, al tempo stesso, la sua preoccupazione per un autunno che potrebbe coglierci impreparati. Solo qualche giorno fa, non a caso, a riguardo ha dichiarato: «La sensazione è che non c’è un piano preciso del ministero della Salute per la nuova campagna vaccinale anti-. Che arriva nel momento peggiore: con la corsa al voto del 25 settembre e un ministro della Salute che sta finendo il suo mandato. Si parla solo di elezioni e zero di campagna vaccinale. Ci vorrebbe un ministro che detti l’agenda, ma non c’è». L’augurio diagli studenti Ma questi non sono ancora i giorni per preoccuparsi, anzi. «Lunedì i ragazzi torneranno a ...

SecolodItalia1 : Scuole al via, da Bassetti altolà a Speranza”: basta restrizioni, oggi il Covid è come un’influenza… - marco_disca : RT @giuly_giu80: Non ho capito perché dobbiamo finire col morire di fame, col chiudere imprese e industrie, col tagliare l'energia a ospeda… - palermo24h : Manutenzione urgente delle scuole, dalla Regione via libera a 6 milioni di euro - CortiMuller : RT @giuly_giu80: Non ho capito perché dobbiamo finire col morire di fame, col chiudere imprese e industrie, col tagliare l'energia a ospeda… - nadiacavagna236 : RT @boni_castellane: Le scuole elementari che utilizzano moduli che riportano per i bambini l'opzione 'sesso in via di definizione' vanno s… -