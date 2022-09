marioricciard18 : RT @GioB1974: Pronti al 25 settembre? (2) - maxbass82 : RT @GioB1974: Pronti al 25 settembre? (2) - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Giusto concedere questo #bonus solo agli #italiani? ?? - Giacinto_Bruno : Scuolabus gratis ma solo se un genitore è italiano: il caso a Montorio al Vomano. Scoppia la bufera - chrcapuano : RT @GioB1974: Pronti al 25 settembre? (2) -

ma solo se un genitore è italiano. A Montorio al Vomano , comune di 8 mila abitanti in provincia di Teramo, loè gratuito per le famiglie residenti, purché siano in regola ...Così si legge nell'avviso del Comune di Montorio al Vomano, a Teramo, per poter accompagnare i figli a scuola con lo. Quindi, chi è in minoranza dovrebbe pagare lose ne ...Fa discutere la decisione di fornire lo scuolabus gratuitamente alle famiglie solo se almeno un genitore è italiano o Ue ...PESCARA – Per Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, candidato alla Camera per Unione Popolare con de Magistris , il sindaco di Montorio al Vomano Fabio Altitonante è un “cin ...