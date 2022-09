Scuola: nuovo anno per oltre 7mln studenti, assunti 50mila prof (Di sabato 10 settembre 2022) Sono 7.286.151 le studentesse e gli studenti che torneranno sui banchi delle scuole statali nell'anno scolastico 2022/2023 che si appresta ad iniziare, per un totale di 366.310 classi. "Auguro buon ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) Sono 7.286.151 le studentesse e gliche tornersui banchi delle scuole statali nell'scolastico 2022/2023 che si appresta ad iniziare, per un totale di 366.310 classi. "Auguro buon ...

fattoquotidiano : Mentre il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ripete il mantra del tutti in cattedra a settembre, gli intop… - RaiNews : Niente Dad e mascherine, lunedì suona la campanella per il primo giorno di scuola in 7 reigoni - ANSA_Legalita : Scuola: nuovo anno per oltre 7mln studenti, assunti 50mila prof. Ministero, anche oltre 9 mila Ata e più di 300 pre… - filadelfo72 : Nuovo Bando Bottega Scuola nella regione Piemonte, opportunità per i giovani - TizianaNisini : ?? Servono maggiori tutele per le #famiglie, supporto al #terzosettore ed nuovo paradigma per la #scuola ?? Per cam… -