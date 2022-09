Sconcerti: «Il Napoli risentirà dell’assenza di Osimhen. Simeone o Raspadori non possono sostituirlo» (Di sabato 10 settembre 2022) Mario Sconcerti commenta il turno di Serie A a Tuttomercatoweb.com. Secondo lui l’assenza di Osimhen per infortunio penalizzerà il Napoli come è già successo in passato. “Quanto toglie l’assenza di Osimhen al Napoli? Toglie tanto. Dà velocità, potenza, è il più forte colpitore di testa in Italia, quindi ti manca un giocatore non sostituibile da Simeone o Raspadori, che hanno altre caratteristiche. Il Napoli però può contare su una squadra veloce, di grande tecnica. Ne risentirà, come è successo in altre occasioni. Vedremo cosa accadrà stavolta”. Sulla Roma, alla seconda sconfitta consecutiva: “Non sono mai un caso. E’ una Roma storta, a cui forse è stato chiesto di più di quello che potesse dare. Ha un’ottima classifica, che gli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Mariocommenta il turno di Serie A a Tuttomercatoweb.com. Secondo lui l’assenza diper infortunio penalizzerà ilcome è già successo in passato. “Quanto toglie l’assenza dial? Toglie tanto. Dà velocità, potenza, è il più forte colpitore di testa in Italia, quindi ti manca un giocatore non sostituibile da, che hanno altre caratteristiche. Ilperò può contare su una squadra veloce, di grande tecnica. Ne, come è successo in altre occasioni. Vedremo cosa accadrà stavolta”. Sulla Roma, alla seconda sconfitta consecutiva: “Non sono mai un caso. E’ una Roma storta, a cui forse è stato chiesto di più di quello che potesse dare. Ha un’ottima classifica, che gli ...

