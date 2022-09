Scarpinato alla Festa del Fatto: “Costituzione oggi è la linea Maginot. Va difesa per dare un senso a chi si è fatto ammazzare per lei” (Di sabato 10 settembre 2022) La Costituzione oggi “è diventata la linea Maginot”. A dirlo l’ex procuratore Roberto Scarpinato, sul palco della Festa del fatto Quotidiano per il dibattito “La restaurazione a 30 anni dalle stragi”, con Gianni Barbacetto e Giuseppe Pipitone. “Io sono sceso in campo perché se vogliamo dare un senso a tutti quelli che si sono fatti ammazzare per questa Costituzione durante la Resistenza e durante la storia della Repubblica per difenderla, la dobbiamo difendere. Non possiamo dargliela. Per questo sono sceso in campo, per continuare a difenderla”, dice Scarpinato, oggi candidato per il Senato con il Movimento 5 stelle. L’ex magistrato ha spiegato che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) La“è diventata la”. A dirlo l’ex procuratore Roberto, sul palco delladelQuotidiano per il dibattito “La restaurazione a 30 anni dalle stragi”, con Gianni Barbacetto e Giuseppe Pipitone. “Io sono sceso in campo perché se vogliamouna tutti quelli che si sono fattiper questadurante la Resistenza e durante la storia della Repubblica per difenderla, la dobbiamo difendere. Non possiamo dargliela. Per questo sono sceso in campo, per continuare a difenderla”, dicecandidato per il Senato con il Movimento 5 stelle. L’ex magistrato ha spiegato che ...

