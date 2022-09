SBK, Gara 1 clamorosa a Magny Cours: Rea e Razgatlioglu out, Bautista vince (Di sabato 10 settembre 2022) La pressione può giocare brutti scherzi quando sei costretto a rimontare punti in classifica. Un principio banale all'apparenza ma che vale anche se sei un campionissimo del calibro di Jonathan Rea e ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 10 settembre 2022) La pressione può giocare brutti scherzi quando sei costretto a rimontare punti in classifica. Un principio banale all'apparenza ma che vale anche se sei un campionissimo del calibro di Jonathan Rea e ...

corsedimoto : GALLERY - Anche Loris Baz si è buttato via in gara 1 della Superbike a Magny Cours. Podio in fumo, ecco la fotosequ… - Motorsport_IT : #WorldSBK | Magny-Cours, Gara 1: Bautista trionfa nella disfatta di Rea e Toprak #FRAWorldSBK - Pro_G_One1 : RT @gponedotcom: Alvaro Bautista massimizza le cadute dei rivali Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu per vincere Gara 1 a Magny Cours e pren… - gponedotcom : Alvaro Bautista massimizza le cadute dei rivali Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu per vincere Gara 1 a Magny Cours… - gponedotcom : Rea e la Kawasaki scattano davanti a tutti nella prima manche del weekend con Toprak al fianco, dalla seconda fila… -