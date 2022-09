Sara Kelany, radici egiziane, ali in Fdi: io candidata con Meloni. Ecco perché con lei ho trovato casa (Di sabato 10 settembre 2022) Sara Kelany, l’esponente di Fratelli d’Italia con un corredo dirigenziale di prestigio, oltre che mamma di 3 figli e avvocato, è anche responsabile regionale del dipartimento enti locali del partito a guida Giorgia Meloni. Ma, soprattutto, è l’esempio di una integrazione familiare riuscita. Di un equilibrio tra rispetto della tradizione e progresso sociale che è maturato in lei. Figlia di madre italiana e di padre di origini egiziane, di cui, in un’interessante intervista a Il Giornale, rivela: «Sono molto orgogliosa». perché, spiega: «Sono figlia di un egiziano immigrato in Italia alla fine degli anni 60, in Egitto ho i miei parenti, ho la cittadinanza egiziana». Ma – aggiunge anche – «sulla mensola del mio salotto il Corano è da sempre accanto alla Bibbia». Sara ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 settembre 2022), l’esponente di Fratelli d’Italia con un corredo dirigenziale di prestigio, oltre che mamma di 3 figli e avvocato, è anche responsabile regionale del dipartimento enti locali del partito a guida Giorgia. Ma, soprattutto, è l’esempio di una integrazione familiare riuscita. Di un equilibrio tra rispetto della tradizione e progresso sociale che è maturato in lei. Figlia di madre italiana e di padre di origini, di cui, in un’interessante intervista a Il Giornale, rivela: «Sono molto orgogliosa»., spiega: «Sono figlia di un egiziano immigrato in Italia alla fine degli anni 60, in Egitto ho i miei parenti, ho la cittadinanza egiziana». Ma – aggiunge anche – «sulla mensola del mio salotto il Corano è da sempre accanto alla Bibbia»....

