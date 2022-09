Santa Maria Maggiore | cantiere ‘pilota’ per capire come restaurare al meglio le facciate

Leggi su bergamonews

(Di sabato 10 settembre 2022) Bergamo. Entro la fine dell’anno partirà il“pilota” per individuare il modo migliore di intervenire sulle pareti esterne dell’abside della basilica diin Città Alta: la Giunta del Comune di Bergamo, proprietario dei muri esterni della basilica, ha approvato la delibera che dà il via libera alla spesa di 250mila euro per realizzare le prove che saranno utili all’amministrazione e alla Soprintendenza in vista del restauro delledi uno dei principali “gioielli” della città di Bergamo. I mesi di avvicinamento al 2023, anno di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura, serviranno dunque ache tipo d’intervento dovrà essere fatto sulle, un lavoro che sarà realizzato nel 2024. L’intervento sarà realizzato in due fasi ...