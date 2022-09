San Siro, il Comune approva il nuovo progetto dei club (Di sabato 10 settembre 2022) Il Comune di Milano, tramite la Direzione Rigenerazione Urbana, ha dato il via libera al progetto aggiornato sulla realizzazione del nuovo stadio da parte di Inter e Milan, con le modifiche richieste dalla giunta. Il progetto aggiornato era stato consegnato dalle squadre lo scorso 5 settembre. Ora la documentazione sarà inviata dal Comune alla commissione L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 10 settembre 2022) Ildi Milano, tramite la Direzione Rigenerazione Urbana, ha dato il via libera alaggiornato sulla realizzazione delstadio da parte di Inter e Milan, con le modifiche richieste dalla giunta. Ilaggiornato era stato consegnato dalle squadre lo scorso 5 settembre. Ora la documentazione sarà inviata dalalla commissione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

AndreyOnana : Cadere è consentito, rialzarsi è obbligatorio. Ci rialzeremo restando uniti e dando la nostra anima in campo. Grazi… - Inter : Spettatori d'eccezione a San Siro per #InterFCB ??? - LiveNationIT : Ieri #LouisTomlinson ci ha regalato una serata indimenticabile nella magica cornice del Teatro Antico di Taormina.… - ericdraven667 : RT @franvanni: Handanovic per Skriniar. Skriniar per Handanovic. Handanovic per De Vrij. De Vrij per Handanovic. Handanovic per Dimarco. Di… - Zehov : RT @polasein500cc: “Se non sbaglio lei ha visto l'Inter-Milan con me” Stadio San Siro ?? Sergio Magni (Milano, 1965) -