Sampdoria-Milan 1-2 | rossoneri primi con il Napoli

Leggi su italiasera

(Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilvince in trasferta a Genova battendo 2-1 lanel match valido per la sesta giornata della Serie A 2022-2023. Isalgono a 14 punti in vetta insieme al. Altra battuta d’arresto per la Samp che resta ferma a 2 punti. LA PARTITA – Dopo il mancato successo in Champions, Pioli sceglie Kjaer titolare in difesa al posto di Tomori con Pobega accanto a Tonali. In avanti ancora Giroud con Leao e Messias e De Ketelaere a centrocampo. Mentre Giampaolo dopo la sconfitta di Verona, attua delle modifiche: in difesa Ferrari e Murillo, in mezzo al campo Villar con Caputo unica punta. Ilparte forte e al 6? è già in vantaggio: contropiede iniziato da Leao, che salta due uomini sulla sinistra e tocca in area per Giroud, assist indietro per De Ketelaere, il quale ...