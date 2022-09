Sampdoria-Milan 1-2 LIVE: espulso Giampaolo (Di sabato 10 settembre 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sampdoria e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Ferraris, Sampdoria e Milan si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Sampdoria Milan 2-1 MOVIOLA 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida del Ferraris tra Sampdoria e Milan! 3? Brivido Leao – Il portoghese scatta in contropiede e tenta la conclusione verso la porta, provvidenziale la deviazione in scivolata di Ferrari 5? Occasione per la Sampdoria – Cross di Augello per il tiro, ribattuto, di Leris, poi Rincon tenta la fortuna dal limite dell’area con una conclusione che si spegne altissima 6? ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi2-1 MOVIOLA 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida del Ferraris tra! 3? Brivido Leao – Il portoghese scatta in contropiede e tenta la conclusione verso la porta, provvidenziale la deviazione in scivolata di Ferrari 5? Occasione per la– Cross di Augello per il tiro, ribattuto, di Leris, poi Rincon tenta la fortuna dal limite dell’area con una conclusione che si spegne altissima 6? ...

IsmaelBennacer : ?? Sampdoria - AC Milan ?? Stadio Luigi Ferraris ? 20h45 #ForzaMilan ???? - sportface2016 : MOVIOLA - #Kjaer frana su #Sabiri, #Fabbri lascia correre ma tanti dubbi: sembra rigore #SampdoriaMilan - DiMarzio : #SerieA | @acmilan, #Origi non parte per Genova. Contro la @sampdoria gioca #Giroud - Pall_Gonfiato : Il Milan vince a Genova su rigore, ma sui social è polemica: 'Continuano i regalini. Negato un penalty clamoroso al… - Filo2385Filippo : RT @CB_Ignoranza: In 10 uomini per un tempo, il Milan trova i primi 3 punti della stagione in trasferta battendo la Sampdoria 1-2 al Ferrar… -