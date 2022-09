Samp-Milan, Giampaolo: “Espulsione giusta, ho detto cog….. all’arbitro” (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “La mia Espulsione è giusta perché ho dato del co…one all’arbitro”. Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, si esprime così dopo la sconfitta per 2-1 contro il Milan. Il tecnico blucerchiato è stato espulso nel finale di gara dall’arbitro Fabbri. “Dopo l’Espulsione di Leao che mi pare fosse sacrosanta l’arbitro ha diretto a senso unico, come se dovesse in qualche modo mettere apposto la cosa. Tutte le decisioni sono state contrarie e poi credo che non si debba arbitrare con arroganza, devi reggere la pressione. La partita è pesante, la posta in palio è importante per entrambe, non solo per il Milan. Bisogna avere rispetto anche per la Samp”, dice a Sky. “La mia Espulsione è ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “La miaperché ho dato del co…one”. Marco, allenatore delladoria, si esprime così dopo la sconfitta per 2-1 contro il. Il tecnico blucerchiato è stato espulso nel finale di gara dFabbri. “Dopo l’di Leao che mi pare fosse sacrosanta l’arbitro ha diretto a senso unico, come se dovesse in qualche modo mettere apposto la cosa. Tutte le decisioni sono state contrarie e poi credo che non si debba arbitrare con arroganza, devi reggere la pressione. La partita è pesante, la posta in palio è importante per entrambe, non solo per il. Bisogna avere rispetto anche per la”, dice a Sky. “La miaè ...

Eurosport_IT : MILAN, CHE CUORE: IN 10 BATTE LA SAMP ???? L'espulsione di Leao aveva messo in difficoltà i rossoneri, bravi a resi… - SimoneTogna : #Giampaolo: “Dopo la sacrosanta esplosione di Leao, Fabbri ha fischiato a senso unico. Non c’era bisogno di sfidare… - Gazzetta_it : Furia Giampaolo: 'Dopo il rosso a Leao, Fabbri voleva sistemare le cose. Gli ho dato del cog...' - DrUekusa : RT @acmilan: ?? Read the match report of a game where everything happened ?? - Moritzbhg : RT @acmilan: ?? Read the match report of a game where everything happened ?? -