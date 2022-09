Salernitana | Nicola | ' Daniliuc può fare da braccetto Iervolino? Che piacere le sue parole'

Salernogranata : Salernitana, Nicola: 'La Juve ha un grande valore, noi vogliamo esprimere noi stessi' - QualePas01 : RT @OfficialUSS1919: ??Nicola: “Concentrati sul nostro percorso per sviluppare un certo tipo di mentalità” Le parole del tecnico granata a… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Nicola: 'Contro la Juve esprimeremo noi stessi' - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus-Salernitana, i convocati di Nicola: out Radovanovic e Ribery #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https://… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Nicola: 'Contro la Juve esprimeremo noi stessi' -

SALERNO - L'allenatore dellaDavide, è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia. Mirino puntato ovviamente sulla Juve , prossimo avversario. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico ...L'anno scorsoha fatto un grande lavoro, quest'anno hanno aggiunto giocatori fisici e ... allenatore della Juventus, in vista della sfida contro la, in programma all'Allianz Stadium ...Il calcio è anche questione di etichette e, alla vigilia della Salernitana, Allegri vuole una Juve antipatica e vincente. «Non mi piace il fatto che a Parigi la Juve sia passata per ...Max Allegri presenta la gara di campionato con la Salernitana: le parole in conferenza stampa del tecnico della Juventus La conferenza pre Salernitana di Allegri: INSIDIA LA SALERNITANA – L’insidia di ...