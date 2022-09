Rosita Celentano e il suo incubo giudiziario | I dettagli dell’amara vicenda

Leggi su newstv

(Di sabato 10 settembre 2022) La nota conduttrice, figlia di Adrianoe Claudia Mori, è finita al centro di uno scontrodiventato un vero. Ecco cosa è successo. La primogenita di Adriano(web source)Nata a Milano nel 1965,è la primogenita di una delle coppie di artisti più celebri degli ultimi anni: Adrianoe Claudia Mori. I suoi fratelli minori sono Giacomo e Rosalinda. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da bambina. A soli dieci anni ha debuttato come attrice recitando accanto ai genitori nel film “Yuppi du”. Dopo aver tentato la carriera di cantante si è affermata sul piccolo schermo come conduttrice. La popolarità in televisione Nel 1995 è stata scelta per presentare la trasmissione musicale ...