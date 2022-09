Roma, perde il braccio in un incidente sul lavoro: al San Camillo glielo reimpiantano (Di sabato 10 settembre 2022) Era arrivato al pronto soccorso del san Camillo in condizioni disperate. Il 63enne aveva perso il braccio a causa di un incidente sul lavoro e le sue condizioni di salute sono apparse gravissime. L’intervento gli ha salvato la vita e il braccio L’uomo è stato sottoposto a un intervento di microchirurgia durato 4 ore all’ospedale San Camillo Forlanini di Roma, il 7 settembre scorso. Un’operazione chirurgica svolta con tecniche all’avanguardia per cercare di salvare la vita del 63enne e anche il braccio. Grazie a quest’operazione l’uomo è stato salvato e gli è stato anche reimpiantato il braccio. L’uomo era arrivato in condizioni disperate La situazione all’arrivo del paziente ha fatto temere il peggio. L’uomo stava avendo una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 settembre 2022) Era arrivato al pronto soccorso del sanin condizioni disperate. Il 63enne aveva perso ila causa di unsule le sue condizioni di salute sono apparse gravissime. L’intervento gli ha salvato la vita e ilL’uomo è stato sottoposto a un intervento di microchirurgia durato 4 ore all’ospedale SanForlanini di, il 7 settembre scorso. Un’operazione chirurgica svolta con tecniche all’avanguardia per cercare di salvare la vita del 63enne e anche il. Grazie a quest’operazione l’uomo è stato salvato e gli è stato anche reimpiantato il. L’uomo era arrivato in condizioni disperate La situazione all’arrivo del paziente ha fatto temere il peggio. L’uomo stava avendo una ...

_Carabinieri_ : #9settembre 1943: per contrastare l’ingresso delle truppe tedesche in città, viene chiamato il Battaglione Allievi… - CorriereCitta : Roma, perde il braccio in un incidente sul lavoro: al San Camillo glielo reimpiantano - Lucyinthesky_77 : RT @RickyPalazzolo: Ricapitolando: - È morta la Regina ?? - I Basciagoni si sposano - La Roma perde in Bulgaria?? - A Venezia79 gli influncer… - Antoman56920192 : RT @RickyPalazzolo: Ricapitolando: - È morta la Regina ?? - I Basciagoni si sposano - La Roma perde in Bulgaria?? - A Venezia79 gli influncer… - mariacr48632475 : RT @RickyPalazzolo: Ricapitolando: - È morta la Regina ?? - I Basciagoni si sposano - La Roma perde in Bulgaria?? - A Venezia79 gli influncer… -