Roma, novità importanti sul ritorno in campo di Zaniolo: la data (Di sabato 10 settembre 2022) Nella partita contro la Cremonese del 22 agosto scorso, Nicolò Zaniolo ha riportato un infortunio alla spalla che lo sta rilegando ai box da circa 20 giorni. Il tempo passa e la Roma ha sempre più bisogno del suo gioiellino; come riporta La Gazzetta dello Sport, però, il ritorno in campo del centrocampista sembra esser sempre più vicino. Roma infortunio Zaniolo Josè Mourinho punta a rilanciarlo da titolare nella sfida del 18 settembre contro l'Atalanta, partita nella quale il tecnico portoghese avrà bisogno della maggior qualità possibile. Ma, in realtà, per rivedere sul rettangolo da gioco il giocatore classe 1999 si potrebbe aspettare molto di meno. Infatti, la speranza è quella di riavere Zaniolo a disposizione già da lunedì in occasione della ...

