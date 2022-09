Roma, guai muscolari per Zalewski: salta l’Empoli? (Di sabato 10 settembre 2022) Problemi per l’esterno della Roma Zalewski: out per la sfida contro l’Empoli di Zanetti? La Roma dovrà probabilmente fare a meno di Nicola Zalewski per la sfida di lunedì contro l’Empoli. Secondo VoceGiallorossa infatti il giovane esterno sinistro ha accusato un risentimento muscolare nelle ultime ore e salvo colpi di scena sarà risparmiato per la trasferta del Castellani dal tecnico capitolino José Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Problemi per l’esterno della: out per la sfida controdi Zanetti? Ladovrà probabilmente fare a meno di Nicolaper la sfida di lunedì contro. Secondo VoceGiallorossa infatti il giovane esterno sinistro ha accusato un risentimento muscolare nelle ultime ore e salvo colpi di scena sarà risparmiato per la trasferta del Castellani dal tecnico capitolino José Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

