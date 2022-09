Roma, è fatta per il rinnovo del centrocampista: i dettagli (Di sabato 10 settembre 2022) Il calciomercato è chiuso ma i movimenti in casa Roma continuano ad esserci, sia in entrata con il nome di Maksimovic, sia nell’ambito rinnovi dei calciatori già in rosa. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo account Twitter, infatti, la Roma sarebbe ad un passo dal rinnovare il contratto di Bryan Cristante. rinnovo Cristante Roma Il centrocampista firmerebbe un prolungamento fino al 2026, percependo così uno stipendio di 3 milioni di euro all’anno. Scelta importante quella della società giallorossa, che blinda il calciatore ribadendo la fiducia nei confronti del campione d’Europa. Cristante, dopo alcune difficoltà iniziali, nelle ultime stagioni si è affermato sempre di più come perno del centrocampo Romanista, con Mourinho che sembra non poter fare a meno ... Leggi su rompipallone (Di sabato 10 settembre 2022) Il calciomercato è chiuso ma i movimenti in casacontinuano ad esserci, sia in entrata con il nome di Maksimovic, sia nell’ambito rinnovi dei calciatori già in rosa. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo account Twitter, infatti, lasarebbe ad un passo dal rinnovare il contratto di Bryan Cristante.CristanteIlfirmerebbe un prolungamento fino al 2026, percependo così uno stipendio di 3 milioni di euro all’anno. Scelta importante quella della società giallorossa, che blinda il calciatore ribadendo la fiducia nei confronti del campione d’Europa. Cristante, dopo alcune difficoltà iniziali, nelle ultime stagioni si è affermato sempre di più come perno del centrocamponista, con Mourinho che sembra non poter fare a meno ...

maryskin_ : RT @noccioline_: “da piccolo ho visto slash al rock in roma sulle spalle di mio padre. lui mi guardò in faccia e da lì capii che volevo far… - satell111te : @Iouiecore cioè in realtà mi era MOOOLTO più comodo Roma perché è a due ore da me però prima aveva annunciato Milan… - justaloudkid : RT @noccioline_: “da piccolo ho visto slash al rock in roma sulle spalle di mio padre. lui mi guardò in faccia e da lì capii che volevo far… - jokersIaugh : RT @noccioline_: “da piccolo ho visto slash al rock in roma sulle spalle di mio padre. lui mi guardò in faccia e da lì capii che volevo far… - freng96252543 : Con pierpaolo che è tornato a Roma giulia salemi è sparita e non si è fatta vedere. Chissà con chi ha passato la se… -