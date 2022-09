Roma, CorSport: “Filtra ottimismo per la convocazione di Zaniolo” (Di sabato 10 settembre 2022) Roma Zaniolo- Allenamento intenso per la Roma di Josè Mourinho, reduce dalla sconfitta in Europa League, contro il Ludogorets. Lunedì ritorna in campo la Roma, anche in Serie A, reduce dalla doppia sconfitta sia nel campionato che in Europa League. Un momento duro dei Giallorossi legato anche dall’infortunio di Zaniolo, contro la Cremonese. Il giocatore di Entella uscì anzitempo nel posticipo della seconda giornata, dopo un problema alla spalla. Oggi, il Corriere dello Sport, da importanti aggiornamenti sulla situazione fisica del 22 ex Inter. Ecco di seguito, le parole del quotidiano sportivo: “L’allenatore spera di riavere il prima possibile l’attaccante, tanto da valutare in queste ore la possibilità di convocarlo per la partita di lunedì a Empoli o al massimo per quella di giovedì contro ... Leggi su seriea24 (Di sabato 10 settembre 2022)- Allenamento intenso per ladi Josè Mourinho, reduce dalla sconfitta in Europa League, contro il Ludogorets. Lunedì ritorna in campo la, anche in Serie A, reduce dalla doppia sconfitta sia nel campionato che in Europa League. Un momento duro dei Giallorossi legato anche dall’infortunio di, contro la Cremonese. Il giocatore di Entella uscì anzitempo nel posticipo della seconda giornata, dopo un problema alla spalla. Oggi, il Corriere dello Sport, da importanti aggiornamenti sulla situazione fisica del 22 ex Inter. Ecco di seguito, le parole del quotidiano sportivo: “L’allenatore spera di riavere il prima possibile l’attaccante, tanto da valutare in queste ore la possibilità di convocarlo per la partita di lunedì a Empoli o al massimo per quella di giovedì contro ...

