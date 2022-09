Roma, c’è un nuovo infortunio: salta l’Empoli (Di sabato 10 settembre 2022) La Roma di Josè Mourinho, in queste prime settimane di Serie A, è stata costretta ad affrontare diversi infortuni che hanno limitato la possibilità di scelta del ct portoghese. Alla lista degli infortuni muscolari, infatti, si aggiunge anche Nicola Zalewski. Roma infortunio Zalewski Il giovane calciatore polacco ha avuto un problema al flessore sinistro al termine della partita di Europa League di giovedì scorso contro il Ludogorets. Una trasferta ancora più amara per i giallorossi, che oltre alla sconfitta, perdono anche il duttile giocatore classe 2002. Secondo Il Tempo, i primi esami avrebbero scongiurato una lesione, si potrebbe trattare di un semplice affaticamento. Saranno fondamentali i prossimi accertamenti per avere una visione più chiara sulla natura del problema. La cosa certa è che Zalewski salterà la ... Leggi su rompipallone (Di sabato 10 settembre 2022) Ladi Josè Mourinho, in queste prime settimane di Serie A, è stata costretta ad affrontare diversi infortuni che hanno limitato la possibilità di scelta del ct portoghese. Alla lista degli infortuni muscolari, infatti, si aggiunge anche Nicola Zalewski.Zalewski Il giovane calciatore polacco ha avuto un problema al flessore sinistro al termine della partita di Europa League di giovedì scorso contro il Ludogorets. Una trasferta ancora più amara per i giallorossi, che oltre alla sconfitta, perdono anche il duttile giocatore classe 2002. Secondo Il Tempo, i primi esami avrebbero scongiurato una lesione, si potrebbe trattare di un semplice affaticamento. Saranno fondamentali i prossimi accertamenti per avere una visione più chiara sulla natura del problema. La cosa certa è che Zalewski salterà la ...

