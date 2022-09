Roma | 81enne affetto da demenza senile esce di casa e non fa più ritorno | il disperato appello della figlia

(Di sabato 10 settembre 2022) “Questo è mio papà. Ha 81 anni, purtroppo ha problemi gravi die neuroligici. Oggi è uscito dialle 11:30 e non è ancora tornato. È stato impossibile fermarlo questa volta. Chiunque lo abbia visto, o che sappia qualcosa, mi potrebbe far sapere? Sono disperata e seriamente preoccupata. Grazie”. Scomparso da Torpignattara È unaccorato, quello che Sabrina Polizzi ha pubblicato questa sera per cercare di rintracciare suo padre. L’uomo è scomparso dain zona Torpignattara-Casilina. Ha bisogno di assistenza e cure. Chiunque lo avvistasse è pregato chi chiamare le forze dell’ordine o di contattare la. Oppure, in alternativa, la nostra redazione. su Il CorriereCittà.

Lella Golfo è stata punta dalla temuta Vespa Orientalis, la cui presenza sta creando una vera e propria emergenza a. L'ex parlamentare del Pdl e presidente della Fondazione Bellisario ha confessato al 'Corriere della Sera': 'Ho sentito un dolore come se stessi per partorire e poi ho pianto per la ...Due decessi ovvero una 84enne di Gambatesa ricoverata nel reparto terapia intensiva e undipresso il reparto malattie infettive e tre ricoveri di San Martino in Pensilis, Termoli e ... Lella Golfo punta da Vespa Orientalis: 'Pensavo di morire'/ 'Assalita da 200 insetti' Lella Golfo è stata punta dalla temuta Vespa Orientalis, la cui presenza sta creando una vera e propria emergenza a Roma. L’81enne ex parlamentare del Pdl e presidente della Fondazione Bellisario ha c ...Quest'estate non solo Roma, ma anche la cronaca nazionale è stata invasa da un 'nuovo' tipo di vespa, la vespa orientalis. La presenza dell'insetto è stata accertata a luglio scorso nella Capitale, do ...