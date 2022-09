Rita De Crescenzo inaugura il suo “Svergognata Shop”, caos e traffico in tilt a Napoli: neanche le ambulanze riescono a passare, scoppia la polemica – VIDEO (Di sabato 10 settembre 2022) caos e polemiche a Napoli per l’inaugurazione di “Svergognata Shop”, il nuovo negozio di Rita De Crescenzo, tiktoker divenuta una star sui social con più di 848mila follower su TikTok e 127mila su Instagram. La donna, 44 anni e partenopea “doc”, è diventata famosa grazie ai suoi VIDEO-tormentoni, puntualmente virali in Rete e ha deciso di concretizzare il seguito virtuale in un corteo che ha sfilato per il centralissimo corso Garibaldi, fino al suo nuovo negozio. Con tanto, tantissimo trash, e assai poco buon gusto, Rita De Crescenzo si è presentata vestita da regina, con abito bianco, un lungo mantello e tanto di corona in testa (non proprio il massimo della finezza all’indomani della morte della regina Elisabetta ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022)e polemiche aper l’zione di “”, il nuovo negozio diDe, tiktoker divenuta una star sui social con più di 848mila follower su TikTok e 127mila su Instagram. La donna, 44 anni e partenopea “doc”, è diventata famosa grazie ai suoi-tormentoni, puntualmente virali in Rete e ha deciso di concretizzare il seguito virtuale in un corteo che ha sfilato per il centralissimo corso Garibaldi, fino al suo nuovo negozio. Con tanto, tantissimo trash, e assai poco buon gusto,Desi è presentata vestita da regina, con abito bianco, un lungo mantello e tanto di corona in testa (non proprio il massimo della finezza all’indomani della morte della regina Elisabetta ma ...

