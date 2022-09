Riparte Domenica IN con la 14esima edizione di Mara Venier: tutti gli ospiti dell’11 settembre (Di sabato 10 settembre 2022) Sarà una Domenica In diversa quella che parte domani, vuole sperimentare Mara Venier e anche un po’ rischiare visto che, come ha più volte ribadito in questi giorni, è il suo ultimo anno su Rai 1 nel pomeriggio degli italiani. Non le crede più nessuno sia chiaro, ma alla conduttrice poco importa e tira dritto per la sua strada ribadendo che non ha segreti per la sua Domenica IN, un programma di successo. Punta tutto sull’empatia e soprattutto ad accogliere nel suo studio, solo chi ha piacere a essere intervistato da lei e pochi le dicono di no. E proprio dalle interviste, che sono il suo punto di forza, Riparte la nuova Domenica IN che debutta l’11 settembre 2022. Mara ha spiegato in conferenza stampa che ci ha provato anche a portare delle novità a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 settembre 2022) Sarà unaIn diversa quella che parte domani, vuole sperimentaree anche un po’ rischiare visto che, come ha più volte ribadito in questi giorni, è il suo ultimo anno su Rai 1 nel pomeriggio degli italiani. Non le crede più nessuno sia chiaro, ma alla conduttrice poco importa e tira dritto per la sua strada ribadendo che non ha segreti per la suaIN, un programma di successo. Punta tutto sull’empatia e soprattutto ad accogliere nel suo studio, solo chi ha piacere a essere intervistato da lei e pochi le dicono di no. E proprio dalle interviste, che sono il suo punto di forza,la nuovaIN che debutta l’112022.ha spiegato in conferenza stampa che ci ha provato anche a portare delle novità a ...

