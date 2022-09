Ric Flair: “È in lavorazione un film sulla mia vita, Bradley Cooper potrebbe interpretarmi” (Di sabato 10 settembre 2022) Ric Flair ha avuto una delle carriere più emozionanti e illustri nel mondo del wrestling. Prima di disputare il suo ultimo incontro nel 2022, ha conquistato 16 titoli mondiali ed è entrato per due volte nella WWE Hall of Fame. È diventato anche una figura di rilievo al di fuori di questo business. Nell’ultimo episodio del To Be The Man podcast, Flair ha raccontato che è in lavorazione un film sulla sua vita e che i dirigenti hanno contattato Bradley Cooper. La leggenda del wrestling ha aggiunto che vedrebbe bene l’attore nel ruolo. Tuttavia, non c’è nulla di confermato. Le sue parole “Al momento ci sono delle trattative delle quali non posso parlare. Stanno facendo un film sulla mia vita e ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 10 settembre 2022) Richa avuto una delle carriere più emozionanti e illustri nel mondo del wrestling. Prima di disputare il suo ultimo incontro nel 2022, ha conquistato 16 titoli mondiali ed è entrato per due volte nella WWE Hall of Fame. È diventato anche una figura di rilievo al di fuori di questo business. Nell’ultimo episodio del To Be The Man podcast,ha raccontato che è inunsuae che i dirigenti hanno contattato. La leggenda del wrestling ha aggiunto che vedrebbe bene l’attore nel ruolo. Tuttavia, non c’è nulla di confermato. Le sue parole “Al momento ci sono delle trattative delle quali non posso parlare. Stanno facendo unmiae ...

