Ribaltone dopo il voto, la sinistra studia la trappola al centrodestra (Di sabato 10 settembre 2022) Decreto aiuti, caro energia e Pnrr. Tutto bloccato o rinviato a dopo le elezioni. Secondo "Il Giornale" la strategia di sinistra e draghiani vari sarebbe fin troppo chiara: soffiare sul fuoco delle tensioni sociali per provocare un autunno di proteste contro il futuro governo di centrodestra. Sul Giornale si legge che "Pd, Cinque stelle e draghiani vari vogliono un battesimo di fuoco per il governo di centrodestra. Piazze in fiamme e famiglie stremate. È questo lo scenario sognato dal fronte dei progressisti. La sinistra sogna il Ribaltone a suon di proteste e rabbia sociale". Per rendersi conto della trappola cui starebbe lavorando la sinistra, è sufficiente leggere le dichiarazioni di alcuni esponenti del centrosinistra. «Credo che ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 settembre 2022) Decreto aiuti, caro energia e Pnrr. Tutto bloccato o rinviato ale elezioni. Secondo "Il Giornale" la strategia die draghiani vari sarebbe fin troppo chiara: soffiare sul fuoco delle tensioni sociali per provocare un autunno di proteste contro il futuro governo di. Sul Giornale si legge che "Pd, Cinque stelle e draghiani vari vogliono un battesimo di fuoco per il governo di. Piazze in fiamme e famiglie stremate. È questo lo scenario sognato dal fronte dei progressisti. Lasogna ila suon di proteste e rabbia sociale". Per rendersi conto dellacui starebbe lavorando la, è sufficiente leggere le dichiarazioni di alcuni esponenti del centro. «Credo che ...

tempoweb : #Ribaltone dopo il #voto, la #sinistra studia la #trappola al #centrodestra - MiklosTesla : @OfficialASRoma Ecco Mourinho... dopo Cristante Matic...il ribaltone.. un uomo confuso. - lilaisa26 : E poi mi vengono tanti pensieri impuri... Dopo una bella mangiata ci vuole un bel ribaltone di quello giusto!????… - Tobo1899 : partita preventivata per filo e per segno, anche se mi sarei aspettato più un ribaltone dopo 60/70 minuti di isteri… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: A Latina si vota già, ma per le Comunali: replay delle elezioni in 22 sezioni dopo una sentenza del Tar. La destra spe… -