Regina Elisabetta, le indiscrezioni sulle cause della morte e l'incognita del luogo di sepoltura (Di sabato 10 settembre 2022) Secondo fonti vicine alla Casa Reale, citate da Il Messaggero, la sovrana sarebbe deceduta a seguito di complicazioni dovute a una caduta. Mentre sulla tumulazione si valutano due ...

Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : La Regina #Elisabetta II ha ispirato con saggezza e con l’esempio intere generazioni di cittadini del mondo. La Rep… - _beingaunicorn_ : RT @cadodallenuvole: ho vissuto una pandemia e la morte della regina elisabetta prima di una relazione seria - 13_maggio : @PBerizzi Che non si sapeva nulla della Regina Elisabetta parli per lei. Questa volta mi ha deluso profondamente. -