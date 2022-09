Regina Elisabetta, le foto di quando incontrò il bisnonno delle sorelle Selassié (Di sabato 10 settembre 2022) La Regina Elisabetta col bisnonno delle Selassié In queste ore il mondo intero è stato sconvolto dalla notizia della morte della Regina Elisabetta, che si è spenta serenamente all’età di 96 anni. Contemporaneamente Carlo è stato eletto Re, mentre sua moglie Camilla è diventata Regina consorte per volere della stessa defunta sovrana. La prossima settimana L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 10 settembre 2022) LacolIn queste ore il mondo intero è stato sconvolto dalla notizia della morte della, che si è spenta serenamente all’età di 96 anni. Contemporaneamente Carlo è stato eletto Re, mentre sua moglie Camilla è diventataconsorte per volere della stessa defunta sovrana. La prossima settimana L'articolo proviene da Novella 2000.

Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : La Regina #Elisabetta II ha ispirato con saggezza e con l’esempio intere generazioni di cittadini del mondo. La Rep… - gioalbarosa : L’ambientalismo di Elisabetta II è in buone mani e avrà continuità - sobrightstimes : RT @dreamglw: AIUTOOOO MI SO CACATA SOTTO ??? ma quella vicino a noi HA MESSO IL CARTONATO DELLA REGINA ELISABETTA AFFACCIATO SUL BALCONE ?… -