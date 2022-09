Regina Elisabetta, cosa compare in cielo dopo la morte: una terrificante "coincidenza" | Guarda (Di sabato 10 settembre 2022) Una foto impressionante è diventata virale sul web poco dopo la morte della Regina Elisabetta. Di cosa si tratta? Solo un'ora dopo l'annuncio della scomparsa della sovrana, una cittadina inglese ha condiviso sui social un'immagine da brividi. La donna, che abita a Telford, ha fotografato una nuvola piuttosto bizzarra. Una nuvola che sembra avere proprio le sembianze della 96enne, con l'immancabile cappello in testa. “Mentre tornavo a casa ho visto questa nuvola e sona andata nel panico”, ha scritto la donna su Facebook, dove ha pubblicato lo scatto. In molti hanno lasciato un commento. Per qualcuno non ci sarebbe nessun tipo di somiglianza mentre per qualcun altro si tratta di un vero e proprio segnale da parte della monarca. E non solo. Per altri ancora, infatti, quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Una foto impressionante è diventata virale sul web pocoladella. Disi tratta? Solo un'oral'annuncio della scomparsa della sovrana, una cittadina inglese ha condiviso sui social un'immagine da brividi. La donna, che abita a Telford, ha fotografato una nuvola piuttosto bizzarra. Una nuvola che sembra avere proprio le sembianze della 96enne, con l'immancabile cappello in testa. “Mentre tornavo a casa ho visto questa nuvola e sona andata nel panico”, ha scritto la donna su Facebook, dove ha pubblicato lo scatto. In molti hanno lasciato un commento. Per qualcuno non ci sarebbe nessun tipo di somiglianza mentre per qualcun altro si tratta di un vero e proprio segnale da parte della monarca. E non solo. Per altri ancora, infatti, quella ...

