Reddito di Cittadinanza a Casamonica senza diritto, denuncia per truffa ai danni dello Stato. Possedeva una palestra da 250mila euro (Di sabato 10 settembre 2022) Membro del clan dei Casamonica percepiva il Reddito di Cittadinanza senza i requisiti per riceverlo. Sono 26 le persone denunciate dai carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 10 settembre 2022) Membro del clan deipercepiva ildii requisiti per riceverlo. Sono 26 le personete dai carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo...

CarloCalenda : Un #infermiere che lavora 10 ore al giorno, preparato, che ha a che fare con la malattia e la morte, guadagna in It… - ItaliaViva : Reddito di Cittadinanza e Bonus 110%, entrambi fatti dai grillini, non funzionano. Non risolvono i problemi per cui… - lucianonobili : Reddito di cittadinanza - che non ha creato un posto di lavoro - in cambio di voti. Ecco il suo fallimento. - Lewisdelloo : RT @Moonlightshad1: Quando il reddito di cittadinanza non c’era gli stipendi erano migliori di oggi? No, in Italia gli stipendi sono blocca… - Lucio50743230 : @boni_castellane In un paese dove gli statali, comunali e regionali vanno a lavoro ogni tanto e per non fare un caz… -