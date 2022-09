Reazione a Catena, gli Affiatati vincono con 'Stizza': stavolta Mattia ascolta la suocera (Di sabato 10 settembre 2022) Sabato pomeriggio in compagnia di una nuova puntata di Reazione a Catena, che ha regalato svago, risate e soprattutto musica. Tra siparietti e colpi di scena, l'appuntamento del 10 settembre ha saputo tenere alla larga la noia. I campioni in carica, ossia gli Affiatati, sono tornati al cospetto di Marco Liorni e questa volta se la sono vista contro i ‘Meravigliao'. Questo nuovo trio tutto al femminile, proveniente da Milano e composto da Emilia, Maria Antonietta e Marta, ha sin da subito fatto vedere la loro bravura e preparazione musicale, facendo tremare i campioni. Tuttavia, al momento dell'Ultima Parola, è accaduto qualcosa di avvincente Reazione a Catena, la concorrente fa ridere Marco Liorni: ‘La pelosa' Le concorrenti milanesi sono partite per prime, ma siccome non sono riuscite a chiudere la ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 10 settembre 2022) Sabato pomeriggio in compagnia di una nuova puntata di, che ha regalato svago, risate e soprattutto musica. Tra siparietti e colpi di scena, l'appuntamento del 10 settembre ha saputo tenere alla larga la noia. I campioni in carica, ossia gli, sono tornati al cospetto di Marco Liorni e questa volta se la sono vista contro i ‘Meravigliao'. Questo nuovo trio tutto al femminile, proveniente da Milano e composto da Emilia, Maria Antonietta e Marta, ha sin da subito fatto vedere la loro bravura e preparazione musicale, facendo tremare i campioni. Tuttavia, al momento dell'Ultima Parola, è accaduto qualcosa di avvincente, la concorrente fa ridere Marco Liorni: ‘La pelosa' Le concorrenti milanesi sono partite per prime, ma siccome non sono riuscite a chiudere la ...

