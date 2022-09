Reazione a Catena 10 settembre 2022: gli Affiatati vincono 31mila euro (Di sabato 10 settembre 2022) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 10 settembre 2022. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i gli Affiatati, due donne e un ragazzo che devono il loro nome al fatto che suonano tutti e tre degli strumenti a fiato. Gli Affiatati – Mattia, Manuela ed Eleonora – al loro settimo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 31.000 euro. Benissimo! Il loro montepremi totale vola quindi a 45.735 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 10 settembre 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 10. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i gli, due donne e un ragazzo che devono il loro nome al fatto che suonano tutti e tre degli strumenti a fiato. Gli– Mattia, Manuela ed Eleonora – al loro settimo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 31.000. Benissimo! Il loro montepremi totale vola quindi a 45.735. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. ...

