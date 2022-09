Real Madrid, Ancelotti: “Abbiamo le soluzioni per sostituire Benzema” (Di sabato 10 settembre 2022) “Il Maiorca fin qui ha fatto bene, ha difeso bene e ha subito solo tre gol. Prepareranno una partita difensiva e cercheranno di giocare in contropiede”. Lo ha spiegato Carlo Ancelotti alla vigilia del match valido per la quinta giornata della Liga 2022/2023. Non ci sarà Benzema: “Ha avuto un piccolo problema contro il Celtic, l’anno scorso lo Abbiamo rimpiazzato bene a dicembre e ora sarà lo stesso. Anche senza di lui la squadra ha giocato molto bene. Abbiamo le risorse per mantenere i numeri in termini di Realizzazioni che Abbiamo avuto fin qui. Non c’è un sostituto naturale per Benzema perché è il miglior attaccante del mondo, dobbiamo sostituirlo con altre caratteristiche. Vinicius deve continuare a giocare così, con l’atteggiamento giusto, vuole migliorare ogni ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) “Il Maiorca fin qui ha fatto bene, ha difeso bene e ha subito solo tre gol. Prepareranno una partita difensiva e cercheranno di giocare in contropiede”. Lo ha spiegato Carloalla vigilia del match valido per la quinta giornata della Liga 2022/2023. Non ci sarà: “Ha avuto un piccolo problema contro il Celtic, l’anno scorso lorimpiazzato bene a dicembre e ora sarà lo stesso. Anche senza di lui la squadra ha giocato molto bene.le risorse per mantenere i numeri in termini diizzazioni cheavuto fin qui. Non c’è un sostituto naturale perperché è il miglior attaccante del mondo, dobbiamo sostituirlo con altre caratteristiche. Vinicius deve continuare a giocare così, con l’atteggiamento giusto, vuole migliorare ogni ...

