Raspadori non trattiene l'emozione: "Rimarrà impresso nella mia mente e nel mio cuore" (Di sabato 10 settembre 2022) Il Napoli vince nel finale al Diego Armando Maradona grazie alla rete di Giacomo Raspadori – uomo partita – che parla ai microfono di Dazn. Ecco quanto evidenziato: Il gol nel finale?"Pazzesco, ho ancora i brividi, impressionante. Sono contento perché era una partita importante e abbiamo portato a casa i tre punti. Sono emozionato". Intervista a Dazn di Giacomo Raspadori, uomo partita Raccontare le emozioni della partita?"Sicuramente una delle più belle in assoluto. Ho appena iniziato, è un punto di partenza ma Rimarrà impresso nella mia mente e nel mio cuore. Ne ho sbagliate due ma la squadra mi ha aiutato e sono riuscito a segnare".Sul possibile cambio?"Sono stato fortunato, dai. Ero stanco alla fine, dopo il gol sono rimasto in piedi per ...

