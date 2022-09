Rangers-Napoli a rischio rinvio? Spuntano due nuove ipotesi

(Di sabato 10 settembre 2022) Nella giornata di giovedì la Royal Family britannica ha annunciato la scomparsa della Regina Elisabetta II all’età di 96 anni, dopo 70 anni di regno. La notizia ha stravolto non solo la Gran Bretagna, ma anche il resto del mondo, che si è unito per salutare la Sovrana. Questa situazione ha avuto dei riflessi anche sul mondo dello sport inglese: la Premier League, infatti, ha rinviato l’intera giornata di calcio di questo fine settimana. FOTO: Getty Images,Liverpool: le ultime sulPer questo motivo sembra essere in bilico anche il match di Champions League che coinvolge il. Infatti, dopo aver affrontato il Liverpool, gli azzurri hanno in calendario la sfida contro imartedì 13 settembre alle ore 21:00. Il club inglese sta spingendo ...

sscnapoli : ?? #RangersNapoli biglietti in vendita da domani alle 15:00. Le modalità di acquisto dei tagliandi ?? - ilnapolionline : Glasgow Rangers-Napoli, due le opzioni da parte dall'Uefa - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Rangers-Napoli, è tutto da stabilire: possibile inversione di campo o campo neutro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Rangers-Napoli, è tutto da stabilire: possibile inversione di campo o campo neutro - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Rangers-Napoli, è tutto da stabilire: possibile inversione di campo o campo neutro -

Rimane incerta poi la trasferta Champions colper lo stop del calcio a seguito della ... Solo la Lazio ha imitato ile vuole proseguire la sua rincorsa, dopo le polemiche arbitrali di ...Il, dopo il netto successo in Champions League con il Liverpool , torna in campo al Maradona ... che la prossima settimana metterà gli uomini di Luciano Spalletti davanti ai Glasgowe al ...La morte della Regina Elisabetta potrebbe cambiare i piani ufficiali relativi alla gara Rangers-Napoli. Glasgow Rangers-Napoli è in programma martedì 13 settembre ad Ibrox Park, gara valida per la sec ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...