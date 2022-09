Quanti soldi ha guadagnato Remco Evenepoel vincendo la Vuelta a España? Montepremi e cifre (Di sabato 10 settembre 2022) Remco Evenepoel ha vinto la Vuelta a España 2022 con un paio di minuti di vantaggio sullo spagnolo Enric Mas. Il belga è riuscito a imporsi al termine di tre settimane dominate in lungo e in largo, conquistando il suo primo sigillo in un Grande Giro. Il capitano della Quick Step ha trionfato dopo aver già messo in bacheca una Liegi-Bastogne-Liegi pochi mesi fa, un risultato di assoluto livello agonistico che assicura anche un bel Montepremi. Quanti soldi ha guadagnato Remco Evenepoel vincendo la Vuelta di Spagna 2022? Parliamo di un Montepremi di circa 206.000 euro: oltre ai 150.000 euro per la maglia rossa finale, bisogna aggiungere i 22.000 euro per le due vittorie ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022)ha vinto la2022 con un paio di minuti di vantaggio sullo spagnolo Enric Mas. Il belga è riuscito a imporsi al termine di tre settimane dominate in lungo e in largo, conquistando il suo primo sigillo in un Grande Giro. Il capitano della Quick Step ha trionfato dopo aver già messo in bacheca una Liegi-Bastogne-Liegi pochi mesi fa, un risultato di assoluto livello agonistico che assicura anche un belhaladi Spagna 2022? Parliamo di undi circa 206.000 euro: oltre ai 150.000 euro per la maglia rossa finale, bisogna aggiungere i 22.000 euro per le due vittorie ...

Giovanniscegli : @molumbe Le id€€, l€ hanno chiarissim€ ! Ripeto , chiarissim€ ! Avete idea di quanti soldi tutti i partiti possono… - robfer2010 : @ifiglidellaRiv Pensa che i soldi che hai pagato di affitto sono a sua volta stati tassati, così la parcella del co… - Rog_2 : RT @worldernest: @demagistris @unione_popolare Ti viene l'acquolina in bocca quando senti certe cifre eh, pensa quanti soldi potresti sputt… - carlo_masera : RT @worldernest: @demagistris @unione_popolare Ti viene l'acquolina in bocca quando senti certe cifre eh, pensa quanti soldi potresti sputt… - candidoporzus : RT @worldernest: @demagistris @unione_popolare Ti viene l'acquolina in bocca quando senti certe cifre eh, pensa quanti soldi potresti sputt… -